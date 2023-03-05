Видео момента наезда «Лады» на мамочку с коляской в Петербурге появилось в Сети

Женщина не успела затормозить перед пешеходом. Фото: скриншот видео

Видео момента наезда «Лады» на мамочку с младенцем в коляске в Петербурге появилось в сети. Напомним, авария случилась вечером 4 марта на Каменноостровском проспекте. 58-летняя женщина за рулем отечественного автомобиля попыталась проскочить на красный сигнал светофора. В это время дорогу по пешеходному переходу переходила женщина с двухмесячным ребенком в коляске. Автоледи не успела затормозить и сбила двух человек.

- В результате ДТП женщина и ее двухмесячный ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализированы, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас по факту ДТП все еще проводится проверка.