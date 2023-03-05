Услуги ЖКХ подорожают у жителей Петербурга в марте

Подорожание ждет жильцов в тех домах, где установлены общие счетчики на домовые услуги вместо раздельных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Услуги ЖКХ в марте 2023 года подорожают для некоторых жителей Петербурга. Об этом сообщили РБК со ссылкой на экспертов жилищного комитета Северной столицы. По их словам, изменения коснутся оплаты общедомовых нужд.

Петербургские управляющие компании до 6 марта должны произвести перерасчет платы за содержание общего имущества дома в прошлом году. Это необходимо сделать в связи с поправками в Правила предоставления коммунальных услуг, которые ввели с 1 сентября прошлого года.

Подорожание ждет жильцов в тех домах, где установлены общие счетчики на домовые услуги вместо раздельных. Из-за этого пересмотрят и порядок расчета платежей за расход воды на мытье лестниц, а также электричества на освещение парадных и работу лифтов.

- Как заявили в Жилищном комитете, все такие МКД должны были за период с сентября по настоящее время принять на общем собрании решение — установить общедомовые приборы учета или по-прежнему платить по нормативам, - сообщает издание.