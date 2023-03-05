Александр Бастрыкин посетил Суворовское военное училище в Петербурге

Александру Бастрыкину устроили экскурсию по училищу и показали музей. Фото: пресс-служба Следственного комитета

Глава Следственного комитета России посетил Суворовское военное училище в Санкт-Петербурге. Об этом 5 марта 2023 года рассказали в пресс-службе ведомства. Ему провели экскурсию по учреждению и музею. Бастрыкин отметил высокий уровень оснащения оборудованием училища и качество обучающей программы. Также с руководством обсудили будущую реконструкцию зданий.

- В ходе рабочей встречи с начальником военного училища Евгением Михайловичем Ермоловым А.И. Бастрыкин обсудил вопросы технических решений, которые можно было бы использовать при строительстве и реконструкции учебных и административных зданий Санкт-Петербургской академии СК России и ведомственного Культурного центра на набережной реки Мойки в Северной столице, а также Санкт-Петербургского кадетского корпуса в Петергофе, - сообщает пресс-служба СК РФ.

Отметим, петербургское Суворовское военное училище было основано в 1955 году. За эти годы из стен учреждения вышли больше 12 тысяч выпускников.