Проход в парк «Сестрорецкого курорта» ограничили 5 марта

Утром люди наткнулись на закрытые ворота. Фото: vk.com/sestroreck_kurort

Парк «Сестрорецкого курорта» закрыли для посещения 5 марта. Об этом рассказали общественники, которые пришли утром в воскресенье на экскурсию.

- Впускают только людей по списку, кто идет в бассейн по записи. Как говорят, проводится антитеррористические учения, - написали они в своей группе «Защита санатория Сестрорецкий курорт» в соцсети «Вконтакте».

По их словам, общественники хотели провести экскурсию об истории курорта и пройтись по парку. Раньше они беспрепятственно заходили внутрь.

Напомним, ранее власти Петербурга одобрили обновление «Сестрорецкого курорта». Нашелся даже застройщик, который возьмется за работу. Планируется перестроить основной корпус курорта и превратить территорию в общественно-культурный центр.