Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 марта 2023 19:28

Безработный расстрелял дверь в подъезде дома в Лужском районе Ленобласти

Полиции удалось задержать буйного мужчину
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Безработный открыл огонь по двери в подъезде дома в Луге.

Безработный открыл огонь по двери в подъезде дома в Луге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Безработный выстрелил в дверь в подъезде дома на проспекте Кирова в Лужском районе Ленобласти. Сосед услышал шум и вызвал на место полицию. Мужчина заметил, как незнакомец спешно бежит из подъезда и прячет ружье. Как пишет online47.ru, далеко хулиган не убежал. Полицейские оперативно поймали его.

- В подъезде дома действительно обнаружили пулевые отверстия в нижней части двери в одной из квартир. Мужчина смог выбросить ружье недалеко от дома. Он сел в «Шкоду» и уехал в неизвестном направлении. Однако по горячим следам его задержали в деревне Слапи в том же районе, - рассказали в издании.

Добавим, что личность мужчины установили. Им оказался 36-летний безработный, которые ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В этот раз в отношении него возбудили дело за хулиганство. Теперь ему грозит до семи лет колонии.