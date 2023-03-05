Безработный расстрелял дверь в подъезде дома в Лужском районе Ленобласти

Безработный открыл огонь по двери в подъезде дома в Луге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Безработный выстрелил в дверь в подъезде дома на проспекте Кирова в Лужском районе Ленобласти. Сосед услышал шум и вызвал на место полицию. Мужчина заметил, как незнакомец спешно бежит из подъезда и прячет ружье. Как пишет online47.ru, далеко хулиган не убежал. Полицейские оперативно поймали его.

- В подъезде дома действительно обнаружили пулевые отверстия в нижней части двери в одной из квартир. Мужчина смог выбросить ружье недалеко от дома. Он сел в «Шкоду» и уехал в неизвестном направлении. Однако по горячим следам его задержали в деревне Слапи в том же районе, - рассказали в издании.

Добавим, что личность мужчины установили. Им оказался 36-летний безработный, которые ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В этот раз в отношении него возбудили дело за хулиганство. Теперь ему грозит до семи лет колонии.