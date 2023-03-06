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НовостиОбщество6 марта 2023 6:34

Снег и до -2 градусов будет в Петербурге 6 марта

Погода в городе будет облачная
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Снег и до -2 градусов будет в Петербурге 6 марта

Снег и до -2 градусов будет в Петербурге 6 марта

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Хоть зима уже закончилась, погода все никак не хочет меняться в Санкт-Петербурге. В понедельник, 6 марта 2023 года, в Северной столице будет облачно, немного снежно и прохладно. Температура воздуха по прежнему ниже нуля градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столице будет формироваться под влиянием центральной части малоподвижного, заполняющегося циклона. Он сохранит в регионе облачную погоду, местами пройдет небольшой снег, возможна гололедица, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха будет от нуля до минус 2 градусов, по Ленинградской области также от нуля, но до минус 5 градусов. Ветер сохранится юго-западный 2-7 метров в секунду.

Во вторник местами небольшой снег и до минус 3 градусов.