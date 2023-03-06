Плата за услуги ЖКХ изменится в Петербурге в начале марта

У жителей Петербурга в марте изменится плата за услуги ЖКХ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В начале марта 2023 года у жителей Санкт-Петербурга в очередной раз произойдет изменение в платежных квитанциях за ЖКХ. У кого-то плата вырастет, у кого-то наоборот уменьшится. Так, до 6 марта 2023 года управляющие компании должны были провести перерасчет платы за содержание общего имущества МКД в 2022 году. Об этом сообщает "РБК Петербург".

- Поправки меняют порядок расчета платежей за расход воды на мытье лестниц и поливку газонов, расход электроэнергии на освещение лестниц, подъездов, технических помещений, работу лифтов. Также это касается отопления лестниц, технических помещений, подвалов, - пишет издание.

Все эти услуги входят в состав жилищных услуг, которые оплачивают непосредственно жильцы дома. Таким образом, будут горожане платить больше или меньше, зависит от конкретного дома и УК.