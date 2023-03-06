Два человека задохнулись выхлопными газами в автосервисе в Петербурге

Два человека отравились насмерть в автосервисе в Шушарах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В одном из автосервисов Санкт-Петербурга насмерть задохнулись выхлопными газами два человека. Трупы таксиста и механика нашли около 9 часов утра 6 марта 2023 года в автосервисе на Вишерской улице в Шушарах. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Предположительно, причиной их смерти стало отравление выхлопными газами, - рассказал источник.

Погибшими оказались 44-летний таксист, приезжий их Азербайджана. Его тело было в салоне автомобиля Hyndai Solaris. Тело 32-летнего автослесаря, жителя Шушар, было просто в боксе сервиса.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.