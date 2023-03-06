Труп подростка нашли на проспекте Ударников в Петербурге

На Пороховых юноша выпал в окно и погиб Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе на улице нашли труп молодого человека. Тело подростка обнаружили прохожие поздно вечером 5 марта 2023 года. Труп лежал на улице рядом с одном из домов по проспекту Ударников. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около 23 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у дома 21/1 по проспекту Ударников лежит труп с признаками падения с высоты, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили тело 17-летнего юноши. По предварительным данным, он выпал из окна с высоты девятого этажа

На данный момент тело подростка направлено в морг для установления причин смерти. Также специалистам предстоит выяснить, если ли в крови парня алкоголь или запрещенные вещества.