10 сантиметров снега выпало в Петербурге за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки уровень снежного покрова вырос на 10 сантиметров. Все воскресенье, 5 марта 2023 года, в городе шел снег, причем только в центре города. В итоге высота снега здесь достигла 12 сантиметров. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Снег наблюдался узкой полосой только по центру города. На востоке города осадков нет, на западе города осадков тоже нет. На многих постах от 5-7 мм, на отдельный постах до 10-15 мм. Высота снега тоже очень не одинакова, но в центре города 8-12 сантиметров, - рассказал синоптик.

По Ленинградской области осадков тоже оказалось мало, так как все они сконцентрировались в центре Петербурга. А на метеостанции Ломоносов снежный покров и вовсе уменьшился на 2 сантиметра.