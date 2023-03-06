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НовостиОбщество6 марта 2023 7:35

10 сантиметров снега выпало в Петербурге за сутки

Больше всего снега намело в центре города
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
10 сантиметров снега выпало в Петербурге за сутки

10 сантиметров снега выпало в Петербурге за сутки

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки уровень снежного покрова вырос на 10 сантиметров. Все воскресенье, 5 марта 2023 года, в городе шел снег, причем только в центре города. В итоге высота снега здесь достигла 12 сантиметров. Об этом сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Снег наблюдался узкой полосой только по центру города. На востоке города осадков нет, на западе города осадков тоже нет. На многих постах от 5-7 мм, на отдельный постах до 10-15 мм. Высота снега тоже очень не одинакова, но в центре города 8-12 сантиметров, - рассказал синоптик.

По Ленинградской области осадков тоже оказалось мало, так как все они сконцентрировались в центре Петербурга. А на метеостанции Ломоносов снежный покров и вовсе уменьшился на 2 сантиметра.