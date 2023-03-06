Службы ликвидируют последствия сильнейшего снегопада в Петербурге

Предприятия Комитета по благоустройству ликвидируют последствия сильнейшего в этом году снегопада Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Службы Санкт-Петербурга убирают последствия сильнейшего снегопада с начала года. Меньше чем за сутки в городе выпало более 10 сантиметров снега. Причем, основная нагрузка пришлась на центр Северной столицы. Об этом 6 марта 2023 года сообщает комитет по благоустройству города.

- На выходных атмосферный фронт снова превратил город в праздничную открытку, засыпав все 11-сантиметровым слоем пушистого снега. Это рекордное количество за сутки с начала года. Впрочем, о неблагоприятных условиях было известно заранее, - рассказали в Смольном.

Специалистам теперь предстоит убрать более 2,5 тысяч дорог, общая протяженность которых свыше 2,8 тысяч километров. В первую очередь службы приступили к работе на основных магистралях и развязках. Сначала убираются главные дороги, затем - второстепенные улицы и боковые проезды.