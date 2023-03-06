Рабочий упал с высоты на улице Добролюбова в Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту госпитализации рабочего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге рабочий упал с высоты. Инцидент произошел на улице Добролюбова Петроградского района в воскресенье, 5 марта 2023 года. 21-летний рабочий упал с высоты третьего этажа, поэтому остался жив, но очень серьезно пострадал. Об этом 6 марта сообщили в Следственном комитете Северной столицы.

- С высоты 3 этажа строящегося здания на улице Добролюбова в Санкт-Петербурге упал 21-летний рабочий, который в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, - рассказали в комитете.

В связи с произошедшим следственный отдел по Петроградскому району Следственного комитета начал проверку. После этого будет принято процессуальное решение.