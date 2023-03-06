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НовостиОбщество6 марта 2023 8:32

Новое общественное пространство создадут на Левашовском хлебозаводе в Петербурге

Работы по реконструкции заняли четыре года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Левашовском хлебозаводе создадут новое общественное пространство

На Левашовском хлебозаводе создадут новое общественное пространство

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в Левашовском хлебозаводе появится новое общественное пространство. Проектом занимается школа Masters, занимающаяся направлениями в искусстве. Сама школа займет 700 квадратных метров на первом этаже реконструированного здания на Барочной улице. Об этом сообщает группа RBI, также причастная к созданию пространства.

- Школа займет оба лекционных зала, а для главного разрабатывает всю выставочно–концертную программу, в рамках которой планируются выставки, работа с ditigal–искусством, современные театральные постановки, фестивали, - пишет издание со ссылкой на организаторов.

Помимо школы здесь появится экспозиция об истории Левашовского хлебозавода и блокадного мемориала. Реконструкция в здании продолжалась четыре года. Группа RBI вложила в проект 1,2 млрд рублей.

Ожидается, что общественное пространство станет точкой притяжения на Петроградской стороне и составит конкуренцию "Севкабелю" и "Новой Голландии".