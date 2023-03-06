Электричка сбила мужчину в наушниках у пригородной станции в Петербурге

Электричка влетела в прохожего в наушниках возле станции "Ланская". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электричка влетела в 24-летнего парня на перегоне станций «Ланская» и «Петербург». Все произошло еще в пятницу, 3 марта, но подробности происшествия появились только к понедельнику. По информации пресс-службы УТ МВД России о СЗФО, мужчина шел рядом с железнодорожными путями, слушая музыку в наушниках. Машинист поезда пытался предотвратить наезд на него, сигналил и экстренно затормозил, но прохожего все равно задело по касательной, и он отлетел на землю.

- На мужчину наехали на четвертом километре шестого пикета ж/д перегона станций. Пострадавшего госпитализировали в больницу с различными травмами, где он до сих пор находится на лечении, - рассказали в транспортной полиции.

Добавим, что по факту происшествия проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, которое чуть не закончилось трагедией.