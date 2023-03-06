Птицы-предвестники весны прилетели в Ленинградскую область Фото: принтскрин видео.

Весна все ближе и ближе. Хоть в Санкт-Петербурге все и замело снегом, все же теплеть будет и очен скоро. Так, в Ленинградскую область прилетели птицы-предвестники весны. Редких и краснокнижных пернатых заметили в Гатчине 5 марта 2023 года. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Настоящая весна на Белом озере в Гатчинском парке уже началась. Прилетели редкие перелетные птицы, предвестники весны, - рассказали очевидцы.

Так, среди необычных гостей, которые принесли на кончиках крыльев весну оказались краснокнижный луток, пара редких больших крохале и гоголи.

Неизвестно, как долго задержатся в области редкие гости. Но вслед за ними вскоре прилетят и грачи.