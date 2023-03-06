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НовостиСпорт6 марта 2023 8:56

Милонов обратится к Мишустину, чтобы отменить нашумевший Fan ID

В своем telegram-канале депутат Госдумы сообщил, что система не оправдала себя
Элеонора КУРЮМОВА
Виталий Милонов хочет попросить правительство об отмене системы карт болельщика.

Виталий Милонов хочет попросить правительство об отмене системы карт болельщика.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует обратиться к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Политик хочет отменить систему карт болельщика, без которых невозможно попасть на матчи РПЛ. Он считает, что нововведение тормозит развитие зрелищного спорта, а растущее недовольство фанатов подтверждает это.

– Призываю Минспорт РФ проконсультироваться с представителями Российской премьер-лиги и сообщества болельщиков России с целью доработки системы Fan ID и устранению в ней недостатков. А пока советую отменить ее как минимум, до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении, – высказался Виталий Милонов.

Главную проблему в инновации депутат видит в «обезлюдивании» отечественных стадионов, что снижает заработок футбольных клубов и организаторов.

По данным Минцифры, Fan ID в России сегодня оформили более 450 тысяч человек.

Напомним, что после введения Fan ID посещаемость матчей «Зенита» снизилась почти вдвое. Так на последнюю встречу с «Пари НН» пришло всего 19 705 человек.