Милонов обратится к Мишустину, чтобы отменить нашумевший Fan ID

Виталий Милонов хочет попросить правительство об отмене системы карт болельщика. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Госдумы Виталий Милонов планирует обратиться к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Политик хочет отменить систему карт болельщика, без которых невозможно попасть на матчи РПЛ. Он считает, что нововведение тормозит развитие зрелищного спорта, а растущее недовольство фанатов подтверждает это.

– Призываю Минспорт РФ проконсультироваться с представителями Российской премьер-лиги и сообщества болельщиков России с целью доработки системы Fan ID и устранению в ней недостатков. А пока советую отменить ее как минимум, до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении, – высказался Виталий Милонов.

Главную проблему в инновации депутат видит в «обезлюдивании» отечественных стадионов, что снижает заработок футбольных клубов и организаторов.

По данным Минцифры, Fan ID в России сегодня оформили более 450 тысяч человек.

Напомним, что после введения Fan ID посещаемость матчей «Зенита» снизилась почти вдвое. Так на последнюю встречу с «Пари НН» пришло всего 19 705 человек.