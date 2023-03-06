Более 80 медиков умерли от коронавируса в Петербурге за время пандемии

81 медработник скончался от ковида за время пандемии в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мир живет с коронавирусом уже третий год. В Санкт-Петербурге в понедельник, 6 марта 2023 года, обсудили, что Северная столица пережила за эти годы. Тяжелее всего пришлось медикам, которые во время пандемии были на передовой борьбы, каждый день сталкиваясь с болезнью вновь и вновь. Так, за этот период в городе умерли более 80 медиков, которые заболели именно на работе. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Скончались от ковида – 81 человек, они заразились на рабочем месте. Заразившихся не на рабочем месте и умерших от вируса несколько больше, - сказал Лисовец, но количество погибших не уточнил.

В поддержку медработникам в это время были установлены дополнительные выплаты. Так, заболевшим врачам и семьям погибших врачей выплатили в общей сложности более 11 миллиардов рублей за годы пандемии.

Всего в периоды пиковой нагрузки и подъемов одновременно оказывали помощь людям более 34 тысяч медработников.