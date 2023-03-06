Петербуржца, до смерти забившего человека музыкальной колонкой, арестовали на два месяца

В Петербурге арестовали мужчину, забившего до смерти собутыльника. Сделал он это музыкальной колонкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Петродворцовый районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве человека. В драке под руку попалась музыкальная колонка, которой он несколько раз ударил оппонента. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. Еще одним «подарком» стал закрытый перелом скуловой кости. Белоуса задержали и в тот же день ему выдвинули обвинение.

– 4 марта в 2 часа ночи пьяный гражданин полез в драку с мужчиной и нанес ему не менее 10 ударов руками и ногами в область головы и туловища, – сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В скорой помощи потерпевшего пытались реанимировать, но от полученных он не доехал до больницы и скончался прямо в машине службы.

Изначальному решению суда обвиняемый и защитник возражали. Аргументами стали жилье и прописка в Петербурге, несудимость, признание вины и явка с повинной. В итоге на время расследования по делу суд заключил обвиняемого под стражу до 3 мая 2023.