Машина ФСБ вылетела на тротуар после ДТП в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В центре Санкт-Петербурга в ДТП попал автомобиль с надписями ФСБ. Авария произошла на пересечении улицы Восстания и Кирочной днем в понедельник, 6 марта 2023 года. Со слов очевидцев, после удара служебный автомобиль выкинуло на тротуар. Об этом свидетели рассказали в социальных сетях.

- Машина с надписью «ФСБ» вылетела на тротуар после ДТП на перекрестке Восстания и Кирочной, - рассказали очевидцы.

Как сообщают свидетели произошедшего, автомобиль Skoda с надписями ФСБ поворачивал и столкнулся со встречным автомобилем, который ударил машине в левый бок. После этого служебную машину выбросило на тротуар у дома 21 по Кирочной улице. По предварительным данным, на тротуаре в этот момент никого не было, обошлось без пострадавших.

Как именно произошла авария, а также, кто виноват, предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.