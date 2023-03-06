Более 3 тысяч беременных и рожениц попали в Боткина с коронавирусом в Петербурге во время пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 6 марта 2023 года подвели итоги трех лет жизни с коронавирусом. Постепенно пандемия отошла на второй план, но сама болезнь никуда не ушла. Болеют все. Так, например, за время эпидемии в больницу имени Боткина попали более 3 тысяч беременных женщин и рожениц с коронавирусом. Об этом рассказал главный врач Боткина Денис Гусев.

- Более 3 тысяч беременных и рожениц с ковидом прошли через нас. Это самые «тяжелые» женщины. Нам помогала 38-я больница, но самых тяжелых пневмонийных мы забирали себе. 678 родов у ковидных пациенток прошло за этот период, большая нагрузка была на акушерское отделение, - отметил Гусев.

Во время особо сильного роста заражений Боткина была на передовой по приему больных. И сейчас больница продолжает активно работать, но уже не только с ковидом. Тем более что ковид сейчас протекает чаще всего как ОРЗ – только в верхних путях, без развития пневмонии