Полиция Петербурга задержала троих мошенников, обворовывавших продавцов с сайта объявлений

В Петербурге задержали банду мошенников, укравших деньги у продавцов на сайте объявлений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге служба по борьбе с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий задержала троих мошенников из города на Неве, Омска и Новосибирска. Обманщики выводили деньги интернет-продавцов с сайта объявлений.

Сначала мошенники находили поставщиков и «для удобства» приглашали перейти в мессенджер. После убеждали оплатить товар сервисом «Безопасная сделка». Вместо реальной ссылки пострадавшие попадали на фишинговый (поддельный - Прим.ред.) сайт. После подозреваемые «переодевались» в сотрудников техслужбы интернет-ресурса, узнавали коды банковских смс-уведомлений. Оплата за товар не поступала, а деньги утекали с расчетных счетов продавцов.

В изъятых мобильных телефонах сохранилась переписка с потерпевшими, ноутбуки, банковские и сим-карты. В отношении мужчин возбудили уголовное дело о мошенничестве.

– Двое фигурантов заключены под стражу. Их сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.