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НовостиЗдоровье6 марта 2023 11:05

Комздрав Ленобласти рекомендовал жителям области сделать прививку от кори

Медики напомнили, что это очень заразный вирус
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендует сделать прививку от кори

Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендует сделать прививку от кори

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендовал жителям региона сделать прививку от кори. Рекомендация касается тех, кто не был привит ранее. Об этом 6 марта 2023 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендует сделать прививку от кори, если у вас, или ваших детей ее нет. В Ленинградской области сегодня проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Во всех поликлиниках региона можно сделать прививки, - отметили в областной администрации.

Также медики напомнили жителям области о том, что вирус кори очень заразный. Он проявляется в виде высокой температуры у зараженного, воспаления дыхательных путей и сыпи.

Напомним, что вакцинация от кори проводится двукратно. Обычно первую прививку ставят в 12 месяцев, а вторую в шесть лет.