Комздрав Ленобласти рекомендовал жителям области сделать прививку от кори

Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендует сделать прививку от кори Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендовал жителям региона сделать прививку от кори. Рекомендация касается тех, кто не был привит ранее. Об этом 6 марта 2023 года рассказали в администрации 47-го региона.

- Комитет по здравоохранению Ленинградской области рекомендует сделать прививку от кори, если у вас, или ваших детей ее нет. В Ленинградской области сегодня проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Во всех поликлиниках региона можно сделать прививки, - отметили в областной администрации.

Также медики напомнили жителям области о том, что вирус кори очень заразный. Он проявляется в виде высокой температуры у зараженного, воспаления дыхательных путей и сыпи.

Напомним, что вакцинация от кори проводится двукратно. Обычно первую прививку ставят в 12 месяцев, а вторую в шесть лет.