Внутреннее кольцо КАД Петербурга на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют с 9 на 10 марта

Внутреннее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова запланированы перекрытия на КАД. Так, в ночь с 9 на 10 марта 2023 года будут полностью перекрывать движение по трассе в развязке с Парашютной улицей. Об этом автомобилистов предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- На трассе будут проводить работы по монтажу теплового укрытия для дальнейших работ на дороге. Для этого пять раз за ночь движение на участке трассы по внутреннему кольцу КАД будет полностью перекрыто, - сообщили в компании.

Так, дорогу будут перекрывать: 01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 - 04:15; 05:00 – 05:15. Ограничения специально назначены на ночное время, когда трафик на КАД самый маленький.