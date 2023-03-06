Петербуржцы в марте получат квитанции с полной суммой пени за капремонт

С марта в платежке у петербуржцев будет виден общий размер пени по долгам за капремонт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С этого месяца в платежке у петербуржцев будет виден общий размер пени по долгам за капитальный ремонт. Раньше сумма отображалась после того, как абонент погасил долг: в квитанции за следующий месяц. У многих такая система расчетов вызывала вопросы.

Но теперь жители Северной столицы смогут увидеть в квитанции общую сумму пени. Цифра будет находиться в платежном документе напротив строчки Фонда капремонта. Размер пени рассчитывается по состоянию на последний день месяца.

Погасить пени без процентов можно на сайте ЕИРЦ Санкт-Петербурга, в офисах и сервисах центра, в отделениях и банкоматах ВТБ.

- На февраль долги за капитальный ремонт есть более чем по 500 тысячам лицевых счетов. Общая сумма задолженности превышает 5 миллиардов рублей, - сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга.