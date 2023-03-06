Мужчина избил и придушил сына любовницы в Петербурге

«Друг матери» избил и придушил подростка в Шушарах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку по факту избиения подростка. Ночью 6 марта 2023 года в травмпункт города Пушкин обратился 15-летний мальчик, который рассказал, что его избил, а также пытался душить друг его матери. Сам подросток с родительницей проживает в Шушарах. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 3:30 ночи в травмпункт города Пушкина обратился 15-летний подросток. Медики нашли у несовершеннолетнего ушиб грудной клетки, ссадину у глаза и признаки сдавливания трахеи, - рассказал источник.

Врачам мальчик пояснил, что в первом часу ночи был дома в квартире в Вилеровском переулке. У него случился конфликт с приятелем его мамы. Тот начал бить подростка по лицу и душить. При этом, как отметил парень, мать за сына не заступилась.

В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются детали произошедшего.