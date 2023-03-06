Более 150 человек пропали в Петербурге в феврале 2023 года

В срочном порядке искали 51 человека. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Поисковый отряд «Лиза Алерт» подвел итоги работы в Петербурге в феврале этого года. За месяц волонтеры получили 157 заявок. По их словам, такого месяца в Северной столице еще не было ведь обращений стало почти на 50 меньше, чем в феврале 2022 года.

- За месяц к нам ни разу не обращались по поводу заблудившихся в лесу или пропавших людей на воде. В режиме «срочно» проходил 51 поиск. Обычно в таких случаях искали пожилых людей или детей. Но почти все поиски завершились без массовых выездов, - сообщают волонтеры.

В феврале живыми найдены 110 человек. Восемь поисков завершились трагедией – пропавшие найдены погибшими. 10 человек найти пока не удалось, но поиски продолжаются. Столько же людей, благодаря волонтерам, вновь встретились с родными, связь с которыми была утеряна.