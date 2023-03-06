Концепцию реконструкции петербургского Главпочтамта пересмотрят после суда с архитекторами из Москвы

Почта России в Санкт-Петербурге пересмотрит план реконструкции Главпочтамта после громкого суда с предыдущим подрядчиком Фото: Олег ЗОЛОТО

«Почта России» в Санкт-Петербурге ищет новых подрядчиков, которые реконструируют Главпочтамт, а также несколько близлежащих зданий исторического центра, сообщает «Деловой Петербург».

«Почта России» еще летом 2021 года заключила договор на 7 миллионов рублей с московской фирмой «Кляйневельт архитектен», но вскоре расторгла его, причем со скандалом и судебными разбирательствами.

Заказчик разорвал договор в одностороннем порядке и предъявил иск на полтора миллиона рублей. «Кляйневельт архитектен» не оставил «Почту России» без ответа и в свою очередь предъявил ей иск на 5 миллионов рублей. Суд оказался на стороне архитекторов, потому что компания-оператор, по мнению юристов, не направила подрядчику акт о выявленных недостатках. В «Кляйневельт архитектен» не успели исправить их, поэтому ни о какой неустойке не могло быть и речи.

Сейчас «Почта России» пересматривает свою концепцию и ищет нового архитектора-подрядчика.

— Сейчас мы пересматриваем концепцию современного использования комплекса зданий Петербургского почтамта. При этом Почта продолжает работы по сохранению исторического облика объекта, — пояснили в компании.

В рамки проекта реконструкции войдет Главпочтамт и соседние здания, такие как Дом культуры работников связи и два корпуса бывшей усадьбы Михаила Ломоносова. «Почта России» обещает, что исторический облик Главпочтамта будет сохранен.