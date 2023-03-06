График движения общественного транспорта изменится 7 и 8 марта в Петербурге

Автобусы и электрички изменят режим работы Фото: Олег ЗОЛОТО

Только недавно прошли праздничные выходные в честь Дня защитника Отечества, как снова пришло время отдыхать. Несмотря на то, что в рамках 8 марта петербуржцы будут отдыхать только в среду, график движения наземного транспорта изменится и в предпраздничный день, во вторник. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

- 7 и 8 марта изменится график движения не только городских автобусов, но и пригородных автобусов и эелктропоездов, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

7 марта, во вторник, весь транспорт будет работать по графику пятницы. А в среду, 8 марта, пассажирам следует ориентироваться на график воскресенья во время ожидания общественного транспорта.

КОНКРЕТНО

Расписание движения автобусов доступно на транспортном портале: https://transport.orgp.spb.ru/

Актуальное расписание движения пригородных электропоездов доступно на сайте АО «СЗППК»: https://ppk-piter.ru/