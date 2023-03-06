Петербуржцы готовы потратить на цветы и подарки женщинам на 8 Марта по 7 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге на цветы и подарки на 8 Марта в этом году горожане потратят 7 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 Марта все ближе, а цветы все дороже. В 2023 году жители Санкт-Петербурга рассказали, что готовы потратить на подарки дорогим женщинам по 7,3 тысяч рублей. Это бюджет на цветы и подарок. Об этом 6 марта 2023 года сообщает сервис SuperJob.

- В этом году в Петербурге общий бюджет на подарки на 8 Марта составляет 7,3 тысячи рублей, что на 300 рублей меньше, чем в прошлом году. В 2021 году бюджет у горожан был равен 9 тысячам рублей, - говорится в исследовании сервиса.

Петербуржцы рассчитывают так - 4 тысячи можно потратить на подарки, а 3 тысячи рублей на цветы. В основном мужчины на 8 Марта дарят подарки женам, в 28 процентах случаев, еще 17 процентов опрошенных - мамам и девять процентов дочерям. Среди женщин 36 процентов - мамам, 10 процентов - родным, остальные дочерям и подругам.