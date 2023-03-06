Более миллиарда рублей долгов за отопление взыскали с петербуржцев в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга выплатили задолженности по отоплению общей суммой более одного миллиарда рублей в 2022 году. Эта сумма стала рекордной для предприятия за последние три года. Об этом сообщает пресс-служба организации 6 марта.

- В 2022 году на расчетные счета ГУП «ТЭК СПб» по исполнительным листам в счет оплаты тепловой энергии и неустойки поступило 1,1 миллиард рублей, - говорится в сообщении.

По словам представителей предприятия, работа с должниками велась юридическим блоком компании совместно с судебными приставами.

Напомним, петербуржцам, которые копят долги за отопление, в итоге приходится выплачивать неустойки и судебные издержки. Если должники игнорируют решение суда, то с них взимают еще и исполнительский сбор в размере семи процентов от изначальной суммы долга.