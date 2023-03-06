«Адмиралтейские верфи» построят сверхсовременный исследовательский корабль «Иван Фролов»

«Адмиралтейские верфи» подписали крупный госконтракт на постройку сверхсовременного научно-экспедиционного антарктического судна «Иван Фролов». Контракт подписали с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По мнению представителей верфей и федеральной службы, постройка судна «Иван Фролов» в целом позитивно скажется на экономическом состоянии Петербурга и предприятий, задействованных в строительстве корабля.

Значимость этого проекта подчеркнул Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

- Новое научно-экспедиционное судно «Иван Фролов» необходимо для бесперебойной работы Антарктических экспедиций. «Иван Фролов» будет судном «пять в одном»: танкер, ледокол, пассажирское, грузовое и научное судно. Строить его будут «Адмиралтейские верфи» - у питерских корабелов просто огромные компетенции, - заявил государственный деятель.

«Иван Фролов» позволит проводить научные исследования совершенно разного рода. На корабле будут находиться десятки лабораторных команд и ученых, исследования будут проводиться буквально от океанического дна до космического пространства.