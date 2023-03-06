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НовостиОбщество6 марта 2023 13:40

«Адмиралтейские верфи» построят сверхсовременный исследовательский корабль «Иван Фролов»

Это не просто корабль, а целая плавучая сеть антарктических лабораторий
Григорий ПЕТРОВ
«Адмиралтейские верфи» построят сверхсовременный исследовательский корабль «Иван Фролов»

«Адмиралтейские верфи» построят сверхсовременный исследовательский корабль «Иван Фролов»

«Адмиралтейские верфи» подписали крупный госконтракт на постройку сверхсовременного научно-экспедиционного антарктического судна «Иван Фролов». Контракт подписали с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По мнению представителей верфей и федеральной службы, постройка судна «Иван Фролов» в целом позитивно скажется на экономическом состоянии Петербурга и предприятий, задействованных в строительстве корабля.

Значимость этого проекта подчеркнул Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

- Новое научно-экспедиционное судно «Иван Фролов» необходимо для бесперебойной работы Антарктических экспедиций. «Иван Фролов» будет судном «пять в одном»: танкер, ледокол, пассажирское, грузовое и научное судно. Строить его будут «Адмиралтейские верфи» - у питерских корабелов просто огромные компетенции, - заявил государственный деятель.

«Иван Фролов» позволит проводить научные исследования совершенно разного рода. На корабле будут находиться десятки лабораторных команд и ученых, исследования будут проводиться буквально от океанического дна до космического пространства.