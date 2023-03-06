Историческую люстру хотят воссоздать в библиотеке Маяковского в Петербурге

В библиотеке Маяковского планируют воссоздать историческую люстру Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге хотят воссоздать историческую люстру в библиотеке Маяковского. Речь идет о люстре, которая украшала пространство купола Ротонды бывшей Голландской реформатской церкви на Невском проспекте, 20. Об этом 6 марта 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- В этом году руководством библиотеки Маяковского запланированы работы по обследованию купола и проектированию самой люстры. Затем будет решаться вопрос по ее изготовлению, - пишет издание со ссылкой на сотрудницу библиотеки Ольги Довгарь.

Раньше купол Ротонды украшала позолоченная бронзовая люстра изготовленная по проекту архитектора Павла Жако. Ее выполнил петербургский бронзовых дел мастер Карл Тегельштейн. В архиве города сохранились чертежи люстры, благодаря которым специалисты смогут воссоздать ее в наше время.