Квартал Нарвская застава в Петербурге оставили в программе реновации. Фото: предоставлено "КП"

Квартал Нарвская застава в Санкт-Петербурге останется в программе реновации. Городской суд отклонил иск местных жителей о признании незаконными положений закона о развитии застроенных территорий. Об этом 6 марта 2023 года рассказали в «СПб Реновации» («Самолет»).

Делопроизводство было прекращено в части признания незаконным положений 820-7, разрешающих демонтаж части зданий в квартале. Иск был подан группой граждан – около 30 человек, однако часть их них не проживает в квартале Нарвская застава. В то же время суду были предоставлены письма жителей квартала, выступающих за реализацию программы.

Кроме того на прошлой неделе жители Нарвской заставы опубликовали петицию в адрес губернатора Санкт-Петербурга в поддержку реновации квартала. На данный момент петиция набрала более 1600 голосов. В петиции жители указывают на необходимость обновления ветхих домов, в которых при строительстве не было предусмотрено ванных комнат, разрушаются внешние стены.

Квартал был внесен в программу еще в 2008 году. По программе РЗТ в квартале Нарвская застава предусмотрено обновление не только жилого фонда и инженерной инфраструктуры, но и строительство новых детских садов и школ.

По условиям программы каждый житель должен дать согласие на переезд из своего жилья в новую квартиру или, при желании собственника, на получение денежной компенсации. Таким образом сейчас у каждого собственника есть право голоса – участвовать или нет в программе реновации.