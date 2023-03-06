Камеры на дорогах Петербурга зафиксировали 400 тысяч нарушений ПДД за месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувший месяц в Петербурге зафиксировано более 400 тысяч нарушений правил дорожного движения. Водителей-нарушителей поймали приборы фотовидеофиксации. 97 процентов автолюбителей превысили разрешенную скорость.

- На втором месте по популярности нарушений – проезд на запрещающий сигнал светофора. Таких нарушений зафиксировано два процента. Еще один процент водителей ехали по обочине, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В феврале прошлого года нарушений было меньше – 380 тысяч. Сейчас в городе работают 967 комплексов фотовидеофиксации. 44 из них – передвижные. Все фотографии и видео с нарушениями отправляются в ГИБДД. После их рассмотрения инспекторами водителям направляются протоколы со штрафами.