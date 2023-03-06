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НовостиОбщество6 марта 2023 14:13

Более 100 адресов обеспечат дополнительными парковочными местами для инвалидов в Петербурге

Петербургские власти хотят увеличить количество парковочных мест для маломобильных граждан
Элеонора КУРЮМОВА
Более 100 адресов обеспечат дополнительными парковочными местами для инвалидов в Петербурге

Более 100 адресов обеспечат дополнительными парковочными местами для инвалидов в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представители Комитета по транспорту, Городского центра управления парковками, «Доступной среды» и ГИБДД 6 марта определили перечень адресов, где в ближайшее время появятся дополнительные места для инвалидов. Кроме официальных структур изменения предложили и члены общественных организаций, а также сами петербуржцы.

В общей сложности дорожное движение скорректируют на сотне адресов. Первоочередным власти считают обустройство территорий в районе медицинских, спортивных учреждений, детских садов, театров и музеев.

– Транспортный блок изучает потребности в парковочных местах в платной зоне для маломобильных петербуржцев. Заявки можно направить в районные администрации или Комитет по транспорту, – сообщили в Комитете по транспорту.