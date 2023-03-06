Росгвардейцы учат собак искать натовскую взрывчатку под Петербургом

Росгвардейцы в Ленобласти тренируют собак искать взрывчатые вещества от НАТО. Фото: Росгвардия

Росгвардейцы в Ленобласти тренируют собак искать взрывчатые вещества, произведенные в странах НАТО. Они проводят с животными тактико-специальные занятия, в ходе которых учат их искать взрывчатку в замаскированных автомобилях, на объектах инфраструктуры и на пересеченной местности.

- В ходе специальной военной операции, кинологи и служебные собаки Северо-Западного округа Росгвардии выполняют боевые задачи по поиску замаскированных мин и фугасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов, а также схронов с оружием и боеприпасами, - отметил начальник кинологической службы Росгвардии.

В одном из тренингов применяется вещество, имитирующее запах западного взрывчатого вещества С-4.

Важно подчеркнуть, что во время подготовки используется опыт, полученный на специальной военной операции. К примеру, четвероногих защитников учат искать вражеские ДРГ, принимать участие в подавлении огневых точек противника, а также выполнять боевые задачи в стремительно меняющейся стрессовой обстановке.