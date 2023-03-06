В Петербург не пустили 21 тонну швейцарского свиного шпика с поддельными документами

Всю партию не допустили сотрудники таможни. Фото: СЗТУ

Котлинский таможенный пост выявил шпик с поддельными документами. Свиной шпик в Россию привезли из Швейцарии. Но ветеринарный сертификат был не действителен. Поэтому петербургские специалисты запретили ввозить еду в страну.

- Вес замороженного свиного шпика составил 21 тонну. Партия приехала на грузовом транспорте, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На переводчика возбудили дело об административном правонарушении за то, что он не соблюдал запреты и ограничения при ввозе на таможенную территорию продукции животного происхождения.

Сейчас решается вопрос об изъятии свиного шпика у отправителя. Специалисты проводят расследование.