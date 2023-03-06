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НовостиОбщество6 марта 2023 14:59

Средняя зарплата врачей в Петербурге составила 143 тысячи рублей в 2022 году

Медицинский персонал получал около 72 тысяч рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дефицит персонала сохранился

Дефицит персонала сохранился

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заработная плата врачей в Петербурге растет в последнее время. Об этом на пресс-конференции «Интерфакса» рассказал глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. По его словам, в прошлом году в среднем медики получали 71,5 тысячу рублей в месяц. Речь идет о среднем и младшем персонале.

- По итогам прошлого года в расчет для того, чтобы оценивать зарплату медработников, чтобы она соответствовала целевым показателям, бралась величина 71,5 тысяч рублей, - отметил Дмитрий Лисовец на пресс-конференции.

Доходы врачей государственных учреждений выросли до 143 тысяч рублей. Дефицит персонала при этом сохранился. Сейчас поликлиники укомплектованы на 70 процентов. Это на 1,5 процента больше, чем в прошлом году.