Петербуржца обвинили в распространении 250 пакетиков амфетамина

Закладчика будут судить в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

6 марта прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинение в отношении 55-летнего мужчины за сбыт 250 пакетиков наркотиков. В ходе расследования из незаконного оборота изъяли более 260 граммов амфетамина. Психотропное вещество фигурант расфасовал по 250 пакетикам и раскладывал в разных районах Санкт-Петербурга. Всего полиции удалось обнаружить 46 тайников-закладок. Часть смертоносного дурмана хранилась при обвиняемом.

В марте 2022 года нарушитель незаконно распространял психотропные вещества. Он оставлял пакетики в тайниках-закладках, фотографировал их. После с указанием точных координат выставлял на интернет-ресурс, специализирующийся на сбыте наркотиков.

– Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями, – сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уголовное дело направили в Выборгский городской суд Ленинградской области для рассмотрения. Минимальный срок, который грозит обвиняемому – 5 лет. Но в зависимости от решения суда, он может сесть в колонию и на 20 лет.