Участники СВО будут проходить реабилитацию в Госпитале для ветеранов войн в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отделение экстренной медицинской помощи после капитального ремонта открыли в Госпитале для ветеранов войн. Он первым в Петербурге начал готовить инфраструктуру для лечения и восстановления участников специальной военной операции.

- Выполняем поручение главы государства по организации оказания медицинской помощи и реабилитации фронтовиков, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов в еженедельном радиообращении 6 марта.

Сейчас в госпитале лечат ветеранов Великой Отечественной войны и ликвидаторов Чернобыльской аварии. Площадь отделения увеличилась на 40 процентов. Поэтому теперь планируется разделить потоки экстренных и плановых больных.

К слову, на базе районных поликлиник тоже скоро смогут проходить реабилитацию ветераны СВО. Там создают специальные отделения. Одно из них уже появилось в поликлинике на Союзном проспекте.