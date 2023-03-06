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НовостиСпорт6 марта 2023 16:01

В Петербурге определили виды спорта, за участие в которых спортсмены получат допвыплаты

Изменение в постановление 6 марта подписал губернатор Cанкт-Петербурга Александр Беглов
Элеонора КУРЮМОВА
Спортсмены Петербурга получат допвыплаты. Но не все.

Спортсмены Петербурга получат допвыплаты. Но не все.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Градоначальник города на Неве Александр Беглов 6 марта подписал изменения в постановлении о дополнительной поддержке спортсменов и тренеров. Теперь за участие в соревнованиях атлетам будут выплачивать дополнительные средства ежемесячно.

Меру поддержки окажут тем, кто участвует в дисциплинах программы Олимпийских игр и Всероссийского реестра видов спорта. Кроме того, в перечень граждан, которым придут дополнительные социальные выплаты, власти добавили участников Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также официальных чемпионатов мира и Европы.

– Постановление также регулирует вопросы предоставления этой дополнительной меры социальной поддержки и устанавливается сроки подачи заявлений на выплату, – сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.