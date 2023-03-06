Дети с инвалидностью из Петербурга смогут отдыхать в лагере «Крылья Балтики» на Черном море

Дети с инвалидностью из Петербурга смогут отдыхать в лагере «Крылья Балтики» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья поедут отдыхать в лагерь «Крылья Балтики» на побережье Черного моря. Но сначала детский лагерь планируется отремонтировать.

- Прошу рассмотреть возможность переоборудования базы в специализированное учреждение для реабилитации детей с особенностями здоровья. Делать это, как мы понимаем, нужно на этапе проектирования, - выступил с предложением депутат Госдумы Сергей Боярский.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал эту инициативу и поручил вице-губернаторам разработать концепцию развития «Крыльев Балтики» до 1 июля. Им же предстоит определиться со сроками, условиями и источниками финансирования для ремонта лагеря.

Напомним, в Северной столице дети с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно ездить в детские лагеря на любые каникулы. В 2023 году Петербург обеспечит 10 тысяч бесплатных путевок для детей с инвалидностью.