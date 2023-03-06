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НовостиПроисшествия6 марта 2023 16:12

Петербурженка пыталась передать заключенному в СИЗО пряники с метадоном

Женщину поймали с поличным, теперь ей грозит до 12 лет колонии
Григорий ПЕТРОВ
Петербурженка попыталась передать приятелю в СИЗО пряники с наркотиками.

Петербурженка попыталась передать приятелю в СИЗО пряники с наркотиками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

45-летняя петербурженка пыталась передать заключенному в СИЗО пряники, напичканные метадоном. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области.

Сотрудники полиции, изучая «передачку», выявили, что в трех пряниках содержится тяжелый психотропный наркотик.

- Согласно заключению эксперта, в составе пряников содержится наркотическое средство метадон массой 0,19 грамма, - сообщили в ведомстве.

Подозреваемая уже созналась в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 228.1 УК РФ, предусматривающее наказание до 12 лет тюрьмы.