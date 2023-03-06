Санкт-Петербург стал вторым в России регионом по количеству одобренных IT-ипотек

Петербург стал одним из регионов-лидеров по одобренным IT-ипотекам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург вышел в топы по количеству ипотек для айтишников, сообщают Минцифры России. Первое место в рейтинге заняла Москва, за ней уже идет Петербург. На очереди стали Новосибирская, Ярославская и Свердловская области. В целом программой кредитования воспользовались айтишники из 80-и регионов страны.

- Если в декабре 2022 года в банки поступило 2,1 тысяч заявок, то в феврале 2023 года их было подано уже 4,7 тысяч, - подчеркнули в министерстве.

Программа ипотечных кредитов для работников IT стартовала 7 февраля и уже пользуется у граждан РФ популярностью. В Минцифры отметили, что банки рассматривают свыше 23 тысяч заявок, из которых больше половины уже одобрены.