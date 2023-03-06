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НовостиОбщество6 марта 2023 16:37

Сроки проведения госзакупок вдвое урежут в Санкт-Петербурге

Сделают это с целью улучшения и упрощения развития города
Григорий ПЕТРОВ
Сроки проведения госзакупок сократят в Петербурге.

Сроки проведения госзакупок сократят в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном 6 марта на рабочем совещании подвели итоги программы «Эффективный регион» за прошедший год. В правительстве города пришли к решению сокращения сроков госзакупок, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты и чиновники сформировали три проекта по процедурам определения поставщиков. Теперь все будет проводиться более строго и подотчетно, поэтому сроки проведения закупок снизятся с 44 до 25 дней, то есть фактически вполовину.

- Проекты, которые разработал комитет в рамках программы «Эффективный регион», позволят сократить сроки проведения закупок с 44 до 25 дней. Это существенная экономия времени для нас и для поставщиков товаров и услуг, – отметил губернатор Александр Беглов.

Данное решение, по мнению правительства Северной столицы, должно привести к оптимизации работы с поставщиками и созданию более понятных правил взаимодействия с ними.

Важно отметить, что сегодня почти 100 процентов органов власти Санкт-Петербурга задействованы в программе «Эффективный регион».