Сроки проведения госзакупок вдвое урежут в Санкт-Петербурге

Сроки проведения госзакупок сократят в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном 6 марта на рабочем совещании подвели итоги программы «Эффективный регион» за прошедший год. В правительстве города пришли к решению сокращения сроков госзакупок, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты и чиновники сформировали три проекта по процедурам определения поставщиков. Теперь все будет проводиться более строго и подотчетно, поэтому сроки проведения закупок снизятся с 44 до 25 дней, то есть фактически вполовину.

- Проекты, которые разработал комитет в рамках программы «Эффективный регион», позволят сократить сроки проведения закупок с 44 до 25 дней. Это существенная экономия времени для нас и для поставщиков товаров и услуг, – отметил губернатор Александр Беглов.

Данное решение, по мнению правительства Северной столицы, должно привести к оптимизации работы с поставщиками и созданию более понятных правил взаимодействия с ними.

Важно отметить, что сегодня почти 100 процентов органов власти Санкт-Петербурга задействованы в программе «Эффективный регион».