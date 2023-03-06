Открыть вестибюли «Каменки» и «Шуваловского проспекта» планируют не раньше 2025 года

Финансирование на работы распределено до 2029 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заглянуть на новенькие станции метро «Каменка» и «Шуваловский проспект» у петербуржцев получится не раньше 2025 года. Такие сроки стоят в планах отраслевой схемы развития подземки. Станции зеленой и фиолетовой линий соответственно будут соседствовать на пересадочном узле.

Но пока все работы по обоим объектам упираются в документы. Об этом говорит ответ на запрос от комитета по развитию транспортной инфраструктуры, которым с редакцией «КП» поделился читатель Александр. Петербуржец интересовался сроками открытия станций.

- В настоящее время проектная документация Объекта 1 (строительство «Каменки» - прим.ред) направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проведение государственной экспертизы. Документация Объекта 2 (строительство «Шуваловского проспекта» - прим.ред) готовится к направлению на экспертизу, - говорится в ответе транспортных властей.

Врио главы КРТИ Михаил Федотов, за чьей подписью стоит документ, уточнил, что финансирование на работы предусмотрено на период до 2028 и 2029 года соответственно. А вот медленные темпы строительства метро связаны с банкротством ОАО «Метрострой» - некогда главного подземного подрядчика города.