Власти Петербурга хотят ввести льготные налоги для сферы туризма и гостиничного бизнеса в 2023 году

Ввести льготные налоги для сферы туризма и гостиничного бизнеса хотят в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга обсудили введение льготных налогов для туристических организаций. В планах Смольного установить для малых и средних учреждений ставку пошлины в 3 и 5 процентов. На такую же льготу могут претендовать и владельцы зданий, которые сдаются для туристического бизнеса. Проект 2023 года опубликовали на сайте антикоррупционной экспертизы 6 марта.

– Важно, что учреждения смогут платить половину от начисленного налога, если зарплата сотрудников равна хотя бы одному МРОТ, – говорится в проекте льготного налогообложения.

Напомним, что еще в 2022 году Смольный полностью снял налоговую нагрузку с предприятий в сфере туризма. Мера поддержки правительства помогла организациям в индустрии отдыха восстановиться после пандемии.