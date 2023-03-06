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НовостиОбщество6 марта 2023 17:06

В школах Калининского района на завтрак предлагают пудинг и фриттату

А на обед ученики могут выбрать пельмени
Александра ТАЙБАТРОВА
В петербургских школах начали кормить школьников ресторанными блюдами.

В петербургских школах начали кормить школьников ресторанными блюдами.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В школах Калининского района ученикам доступно вариативное меню. От привычных сосисок в тесте и котлеток с пюрешкой здесь отказались в пользу... ресторанных блюд. Этой новостью администрация района похвасталась в соцсетях. Теперь в местное школьное меню там включают новые блюда. Например, фриттату с ветчиной и сыром: это итальянское блюдо вроде омлета.

Впрочем, традиционные супы и каши из меню районных школ Северной столицы не исчезнут. Новые блюда нужны только для вариативности меню, а не для его полной замены. Так что одними пельменями дети в школе питаться не будут. Здоровое и разнообразное питание по-прежнему в приоритете.

- Родители могут попробовать, чем кормят их детей, на дегустационных сетах, - подытожили в администрации Калининского района.