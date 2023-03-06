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НовостиПроисшествия6 марта 2023 17:16

Росгвардейцы задержали мужчину, избившего посетителя бара в Киришах

Пострадавшего госпитализировали с переломом ноги и гематомой височной области
Анастасия НУРАДИЛОВА
Рогвардейцы задержали дебошира

Рогвардейцы задержали дебошира

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который избил в баре другого посетителя. Пострадавшего госпитализировали. Инцидент произошел в Киришах на улице Нефтехимиков 4 марта.

- Между посетителями бара возник конфликт. В итоге словесная ссора переросла в драку. Один мужчина ударил другого несколько раз по голове и ногам. Кто- то обратился в правоохранительные органы, и на место приехал наряд Росгвардии, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него перелом ноги и гематому височной области. Виновника случившегося отвезли в территориальный орган полиции. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.