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НовостиОбщество6 марта 2023 17:41

Двух автомехаников нашли мертвыми в автосервисе в Шушарах

Мужчины чинили автомобиль и внезапно потеряли сознание
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчины чинили автомобиль и внезапно потеряли сознание

Мужчины чинили автомобиль и внезапно потеряли сознание

Фото: Олег ЗОЛОТО

В боксе автосервиса в Шушарах нашли мертвыми двух автомехаников. Их обнаружил другой сотрудник автосервиса на Вишерской улице. Тогда мужчины были без сознания. Но приехавшие после вызова медика констатировали смерть работников.

- Мужчины занимались ремонтом автомобилем Hyundai Solaris. В какой-то момент вдруг стало тихо, и третий работник решил проверить, как обстоят дела. Один механик был в автомобиле, а другой – в боксе. Они были еще без сознания, - пишет «Мойка 78».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчин. Материалы переданы специалистам регионального Следственного комитета.