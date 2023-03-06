Двух автомехаников нашли мертвыми в автосервисе в Шушарах

Мужчины чинили автомобиль и внезапно потеряли сознание Фото: Олег ЗОЛОТО

В боксе автосервиса в Шушарах нашли мертвыми двух автомехаников. Их обнаружил другой сотрудник автосервиса на Вишерской улице. Тогда мужчины были без сознания. Но приехавшие после вызова медика констатировали смерть работников.

- Мужчины занимались ремонтом автомобилем Hyundai Solaris. В какой-то момент вдруг стало тихо, и третий работник решил проверить, как обстоят дела. Один механик был в автомобиле, а другой – в боксе. Они были еще без сознания, - пишет «Мойка 78».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчин. Материалы переданы специалистам регионального Следственного комитета.